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عسكريو الهند والصين يتفقون على الحفاظ على السلام على الحدود بين البلدين

12
OCTOBER
2023
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية إن عسكريي الهند والصين اتفقوا خلال الجولة الجديدة من المفاوضات، على الحفاظ على السلام والهدوء على الحدود بين البلدين، وحل خلاف الحدود بأسرع وقت ممكن.
 
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس: "تبادل الطرفان وجهات النظر بطريقة صريحة ومنفتحة وتطلعية، واتفقا على الحفاظ على التفاعل والحوار عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية وحل القضايا العالقة بأسرع ما ممكن".
 
وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا أيضا على "الحفاظ على السلام والهدوء على الحدود الصينية الهندية".
 
وأجرت الهند والصين في 9 و10 أكتوبر الجاري في نقطة التفتيش الحدودية تشوشول-مولدو الجولة الـ20 للمفاوضات على مستوى قادة الفيلق.
 
ويوجد هناك نزاع إقليمي طويل الأمد بين الهند والصين على ما يقرب من 60 ألف كيلومتر مربع في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مساحة واسعة في شمال كشمير. ويمتد خط السيطرة الفعلية، الذي يحل محل الحدود بين الدولتين، في منطقة لاداخ.
 
وبدأ تصعيد جديد في لاداخ في مايو 2020. وبعدها قامت نيودلهي وبكين بزيادة تواجدهما العسكري في المنطقة. وفي أوائل سبتمبر 2022 نفذت الهند والصين أيضا مرحلة جديدة من سحب قواتهما على الحدود، لكنهما لم تحلا جميع القضايا الحدودية، وبالتالي فإن المفاوضات بين البلدين لا تزال مستمرة.
روسيا اليوم
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