الخارجية الأميركية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل

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حدّثت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، توصياتها المتعلقة بالسفر إلى إسرائيل على خلفية التصعيد العسكري بين "حماس" والجيش الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن مستوى تحذير السفر إلى غزة في المستوى 4، وهو ما يعني "لا تسافروا بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح".

كذلك رفعت الخارجية الأميركية تحذير السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى المستوى 3 ويشمل "إعادة النظر في السفر بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية".

وأوضحت وزارة الخارجية أن التحديث جاء نظرا للوضع الأمني الحالي، وقالت إن السفر لأغراض شخصية ممنوع على موظفي الحكومة الأميركية، باستثناء مهمات العمل.

وقالت الوزارة في نشرتها الدورية، إن الحكومة الأميركية غير قادرة على توفير الخدمات الروتينية أو خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في غزة حيث يُحظر على موظفي الحكومة السفر إلى هناك.

واختتمت نشرتها بالتحذير إلى أنه "على من يرغب في السفر بغض النظر عن التحذيرات، أن يكون مستعدا للإقامة لأجل غير مسمى، حيث يمكن إغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل ومصر لفترات طويلة".