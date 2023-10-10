بوتين: الحرب بين اسرائيل وحماس مثال واضح على فشل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أظهرت “فشل” سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية “أمر ضروري”.

وصرح بوتين خلال اجتماع في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: “هذا مثال واضح على فشل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط”.

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بـ”احتكار” تسوية النزاع من دون أن تأخذ في الاعتبار “إيجاد تسويات مقبولة للطرفين”، بل على العكس “روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة المضي قدما، والضغط على الطرفين”.

وتابع: “كانت تقوم في ذلك كل مرة من دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني”.

واعتبر أن “من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة”، وفق ما اوردت “فرانس برس”.