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انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بسبب الصراع الدائر

10
OCTOBER
2023
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انسحب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من بطولة ودية في ماليزيا بين 13 و17 الشهر الحالي، حسب ما أعلن الاتحاد الماليزي للعبة، الثلاثاء، بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وكانت قد أطلقت حركة حماس صباح السبت عملية مباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل 900 شخص على الأقل داخل إسرائيل. وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ687 شخصا في القطاع.

وقال بيان للاتحاد الماليزي "اضطر المنتخب الفلسطيني للانسحاب من المشاركة في هذه النسخة الـ 42 للبطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى كوالالمبور بسبب الوضع المتوتر في الوقت الحالي".

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الفلسطيني غمار كأس ميرديكا الودية في العاصمة كوالالمبور، ليتم إلغاء المباراة الافتتاحية ضد طاجيكستان والمقررة الجمعة.

وسيقتصر عدد المنتخبات المشاركة الآن على 3 دول هي ماليزيا والهند وطاجيسكتان والاخيرة ستتأهل مباشرة الى النهائي.

ومن المقرر ان يستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا ولبنان الشهر المقبل قبل ان يشارك في كأس أمم آسيا في قطر في كانون الثاني المقبل.

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