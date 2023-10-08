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قال كلايتون موريس، مقدم برنامج Redacted News، إن حلف الناتو ساهم في الانخفاض الكبير في عدد السكان في أوكرانيا خلال النزاع.

وأضاف موريس: "ساعد الناتو في قتل عدد ضخم من الأوكرانيين. آمل أن يكون الناتو فخورا بما فعله هناك".

ووفقا له، بسبب الأزمة الديموغرافية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لم يعد هناك أي شباب تقريبا في أوكرانيا. وينتمي الجزء الأكبر من السكان إلى الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاما.

وأوضح الصحفي الأمريكي، أن متوسط عمر جندي القوات الأوكرانية هو 40 عاما.

ووفقا للصحفي، في عام 2020، بحسب بعض البيانات، لم يكن هناك أكثر من 300 ألف رجل بهذا العمر في أوكرانيا، ووفقا له أيضا بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال النزاع نحو نصف مليون شخص، وبما أن حلف الناتو ساهم بشكل مباشر وحاسم في تأجيج النزاع من خلال إرسال المعدات الحربية والدعم المالي الضخم، فيمكن القول إنه أثر بشكل مباشر على إبادة السكان الأوكرانيين.