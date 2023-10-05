أذربيجان "مستعدة" لإجراء محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي مع أرمينيا في بروكسل

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أكّد المستشار للرئيس الأذري حكمت حاجييف اليوم أن "باكو مستعدّة لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم تحضر أذربيجان قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا حيث من المقرر أن يُثار النزاع في منطقة ناغورني قره باغ، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال المستشار الرئاسي عبر منصة "إكس": إن "أذربيجان مستعدة للمشاركة قريبًا في بروكسل في اجتماعات ثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا"، منددًا بـ"سياسة العسكرة" التي تمارسها فرنسا في جنوب القوقاز والتي دفعت بلده وفق قوله إلى رفض المشاركة في قمة غرناطة.