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موسكو دعت واشنطن الى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا

4
OCTOBER
2023
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دعا نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف في الأمم المتحدة، "السلطات الأمريكية الى لوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا"، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال فورونتسوف، خلال اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "في سياق الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، يجب مراقبة تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي في أوكرانيا، الذي تم تنفيذه بدعم من البنتاغون والهياكل التابعة له".

وشدد على أن "القضايا التي طرحتها روسيا رسميا فيما يتعلق بهذا النشاط البيولوجي العسكري، حول المشاريع التي تم تنفيذها في انتهاك لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية، تحتاج إلى تسوية".

وقال: "هذا يؤكد الحاجة إلى اعتماد بروتوكول ملزم قانونا حول جميع مواد الاتفاقية مع آلية تنفيذ فعالة".

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