كيفن مكارثي بعد إطاحته من رئاسة مجلس النواب: أشعر بالارتياح!

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قال رئيس مجلس النواب الأميركي "السابق" كيفن مكارثي إنه يشعر بالارتياح بعد السابقة التاريخية بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس.

وأكد مكارثي أنه لا ينوي الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب، رغم أنه يمكن من الناحية النظرية للمشرعين التصويت لصالح إعادة مكارثي إلى منصبه.

وفي مؤتمر صحفي، قال مكارثي للصحفيين إنه لن يترشح مرة أخرى للمنصب.

وأضاف "لقد ناضلت من أجل ما أؤمن به... أعتقد أن بوسعي مواصلة القتال، ولكن ربما بطريقة مختلفة".

وأشار إلى أنه قام بالمخاطرة من أجل الشعب الأميركي، مضيفا: "أترك منصبي وأنا أشعر بالفخر والانجاز والتفاؤل."

لدى سؤاله عن شعوره بعد التصويت بعزله لحظة خروجه من أروقة المجلس، أجاب مكارثي لكن بحدة: "أشعر بالارتياح!"