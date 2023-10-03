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خلال جلسة محاكمته.. ترامب يطلب "طعامه المفضل"

3
OCTOBER
2023
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اشتهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعشقه للوجبات السريعة، حيث ظهر في أكثر من صورة وهو يتناول وجبات من "ماكدونالدز" و"كنتاكي" و"برغر كينغ" وغيرها.

وثبّت ترامب هذا العشق، خلال أولى جلسات محاكمته في نيويورك بتهمة الاحتيال، والتي انطلقت الإثنين.

وقال موقع "TMZ" إنه تم رصد اثنين من حراس الأمن بعد ظهر الإثنين وهما يحملان عدة أكياس من الطعام، من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة "ماكدونالدز".

وأضاف: "كانت هناك ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن"، بالتزامن مع بدء محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تستمر حتى أوائل كانون الاول المقبل.

وتوقع المصدر أن تكون كل هذه الوجبات لترامب وفريقه، الذي يرافقه، من مستشارين ومحامين.

وسبق للرئيس الأميركي السابق أن قدم وجبات من ماكدونالدز لضيوفه من فريق كرة القدم الأميركي "كليمسون تايغرز"، حين زاروا البيت الأبيض عام 2019.

ويقول الادعاء الأميركي في نيويورك إن ترامب بالغ في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم عليه وعلى نجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

 

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