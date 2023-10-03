البيت الأبيض: يخطئ بوتين إذا كان يراهن على تعبنا من دعم كييف

A + A -

رفض البيت الأبيض الإثنين تصريحات الكرملين بأن التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأميركية توصل إليه الكونغرس السبت لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية، كييف من مساعدات جديدة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار "إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ".

وأضافت أن هناك تحالفا غربيا كبيرا "يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي".

من جانبه، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي المشرعين الأميركيين إلى إعادة النظر في قرارهم بحذف الدعم المالي لأوكرانيا من مشروع قانون الميزانية المؤقت الذي أقره الكونغرس.

وفي حديثه بكييف بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن المسؤولين الأوروبيين فوجئوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في واشنطن وتعهدوا بأن الكتلة المكونة من 27 دولة ستواصل مساعدة الدولة التي تم غزوها على هزيمة روسيا.

وقال بوريل: " آمل ألا يكون هذا قرارا نهائيا وأن تستمر أوكرانيا في الحصول على دعم الولايات المتحدة".

وتابع قائلا: "نحن نواجه تهديدا وجوديا. الأوكرانيون يقاتلون بكل شجاعتهم وقدراتهم، وإذا أردنا لهم النجاح، فعليك أن تزودهم بأسلحة أفضل وأسرع".

وشدد المسؤولون الأوكرانيون على أن الدعم الأميركي لأوكرانيا سيستمر على الرغم من التشريعات المؤقتة، حيث قال أندريه ييرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، إن علاقة أميركا بأوكرانيا لم تتغير، وإن المسؤولين الأوكرانيين يجتمعون بانتظام مع ممثلين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وكتب على ييرماك تلغرام: "جميع شركاء أوكرانيا الرئيسيين عازمون على دعم بلادنا حتى انتصارها في هذه الحرب".