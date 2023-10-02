"قتلى وعشرات الجرحى"... إنهيار سقف كنيسة بلمح البصر!

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إنهار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية بالمكسيك، الأحد 1 تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، وإصابة 40 آخرين، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 30 شخصاً يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.



مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل، وأظهرت لحظة انهيار سقف الكنيسة بلمح البصر، فيما تصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

وأشارت السلطات المكسيكية، في بيان، إلى أن الحادث وقع نحو الساعة 14,18 (20,18 ت غ)، عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.



خورجي كويا المتحدث باسم وزارة الأمن في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس الأمريكية، قال إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 ونقلوا إلى مستشفيات قريبة، بينما لا يزال 30 في عداد المفقودين.



في حين، قال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز في رسالة مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "في الوقت الراهن يجري القيام باللازم لانتشال الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.



من جانبهم، دعم الجنود، خدمات الطوارئ تحت الأضواء الكاشفة باستخدام كلاب الإنقاذ ومعدات رفع الأنقاض، لتحديد أماكن الناجين وانتشالهم من تحت أنقاض الكنيسة في سيوداد ماديرو، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج بالقرب من ميناء تامبيكو.



بدوره أعرب حاكم ولاية تاماوليباس أميريكو فياريال، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عن أسفه للحادث، مؤكداً أن كل خدمات الإسعاف في حالة تأهب لعلاج المصابين، وأكد أن "أجهزة الأمن والدفاع المدني تقوم بإدارة الوضع… هي موجودة في المكان لتنسيق عمليات الإنقاذ".



يُقدّر عدد سكان سيوداد ماديرو بنحو 200 ألف نسمة، وهي مدينة تقع عند السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، وتطلّ على خليج المكسيك.