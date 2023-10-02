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ميغان ماركل تجري محادثات لشغل مقعد سيناتورة راحلة في كاليفورنيا

2
OCTOBER
2023
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تحدثت تقارير إعلامية عن رفع اسم دوقة ساسكس ميغان ماركل، لخلافة السيناتورة الديمقراطية الراحلة ديان فاينشتاين عن كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.
 
ميغان ماركل تجري محادثات لشغل مقعد سيناتورة راحلة في كاليفورنياوسائل إعلام: الملك البريطاني يرغب برؤية طفلي هاري وميغان
وتم الإعلان عن وفاة فاينشتاين (90 عاما) أكثر عضوات مجلس الشيوخ خدمة في منصبها، يوم الجمعة، بعد فترة طويلة من المشاكل الصحية التي جعلتها عاجزة إلى حد كبير.
 
وتجري الآن عملية البحث عن بديل لها في مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يختار حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم خليفتها في الأيام المقبلة.
 
ووفقا لمصادر متعددة فإن دوقة ساسكس تفكر عرض نفسها لتولي المقعد، وأنها على التواصل مع كبار الديمقراطيين لبناء حملة شعبية، كما عقدت اجتماعا استمر لحالي الساعة مع نيوسوم في وقت سابق من العام.
 
وكانت فاينشتاين قد أعلنت بالفعل عن خططها للتقاعد في عام 2024، وعلى الاثر أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة، ترشحها لمنصب مجلس الشيوخ.
 
وإذا تم اختيار ماركل، فلن يتعين على الممثلة السابقة قضاء الأشهر الـ13 المتبقية من فترة ولاية فاينشتاين، قبل أن يتم طرح المقعد للانتخابات في نوفمبر 2024.
 
ويواجه الحاكم نيوسوم العديد من التحديات في شغل مقعد فينشتاين، فإذا اختار شخصا أعلن بالفعل عن ترشحه لشغل المقعد في عام 2024 سينظر إليه على أنه يمنحه ميزة غير عادلة.
 
وقال أحد المانحين الديمقراطيين الرئيسيين والمقرب من نيوسوم: "من المؤكد أن ميغان بعيدة المنال، ولكن في ظل الجنون الذي تتسم به السياسة الأمريكية هذه الأيام، فإن الأمر ليس مستحيلا. لقد حدثت أشياء أكثر جنونا".
 
وأضاف: "ميغان مهتمة بالسياسة أكثر من أي شيء آخر. هذا هو المكان الذي تعتقد أن قوتها فيه ولكن كان عليها التركيز على كسب المال".
 
يذكر أن الممثلة السابقة البالغة من العمر 42 عاما هي من مواليد كاليفورنيا، ولدت ونشأت في لوس أنجلوس وتقيم حاليا في مونتيسيتو مع زوجها الأمير هاري.
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