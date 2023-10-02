ترامب يعلن توجهه طوعا إلى المحكمة

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تبدأ اليوم الاثنين في نيويورك المحاكمة المدنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية خلال سنوات.

وأعلن ترامب الذي يعمل لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، صراحة عن خطته لحضور المحاكمة طوعا والمثول أمامها، وكتب عبر منصة Truth Social: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي".

ووصف المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بأنها "فاسدة وعنصرية" والقاضي في القضية آرثر إنغورون بأنه "مختل"، وأضاف: "هذه القضية برمتها هي خدعة! نراكم في المحكمة صباح الاثنين".

وقال القاضي إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.