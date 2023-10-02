قتلى في انهيار كنيسة بالمكسيك..وفيديو يوثق لحظة وقوع الكارثة

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قالت السلطات المحلية ووسائل الإعلام إن سقف كنيسة في شمال المكسيك انهار يوم الأحد مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، فيما يقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن ناجين بين الأنقاض.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

ونشرت هيئة الحماية المدنية في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس صورا لأنقاض الكنيسة المتهدمة في سيوداد ماديرو وقالت إن عمالها يبحثون عن ناجين.

وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية، نقلا عن أدريان أوسيغويرا رئيس بلدية سيوداد ماديرو، إن خمسة أشخاص قتلوا في الحادث، بينهم طفل.

وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز في رسالة مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "في الوقت الراهن يجري القيام باللازم لانتشال الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض".