تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة.. والسبب؟

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أعلنت لجنة منبثقة عن الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، يوم الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 أيلول الماضي، إلى مطلع تشرين الثاني.
وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الاول، تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار".
وأوضحت اللجنة أنه سينعقد الآن في الأول والثاني من تشرين الثاني في مدينتي درنة وبنغازي.
وأوضحت اللجنة أنه سينعقد الآن في الأول والثاني من تشرين الثاني في مدينتي درنة وبنغازي.