تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة.. والسبب؟

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أعلنت لجنة منبثقة عن الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، يوم الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 أيلول الماضي، إلى مطلع تشرين الثاني.