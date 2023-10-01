لافروف: تجارتنا مع مصر قفزت بنحو 30%

A + A -

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا ومصر تعملان على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتطوير المشاريع المشتركة.

وجاء تصريح الوزير الروسي خلال افتتاحه اليوم الاثنين معرضا مخصصا للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وقال: “نعمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بسرعة. وقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في العام 2022 إلى 6 مليارات دولار، وهذا يزيد بنحو 30% عن العام السابق. وفي شهر مارس 2023، عقد اجتماع دوري للجنة الحكومية الدولية للتجارة والاقتصادية، تم خلاله اتخاذ قرارات جديدة بشأن مواصلة تعزيز مشاريعنا المشتركة”.

وأضاف: “نرى المزيد من المحاولات لإضفاء الشرعية على هيمنة مجموعة ضيقة من البلدان على المسرح العالمي، ولكن كما حدث في تلك السنوات، تدافع الدول التي تحترم نفسها وتقدر تاريخها وتقاليدها عن حقها في تحديد مسارات تنميتها بشكل مستقل. دون أي مطالبات أو محظورات من الخارج، اختر أصدقائك، وعلى هذه الأسس، وعلى أساس احترام المصالح الوطنية لبعضنا البعض، نقوم بتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع مصر”.