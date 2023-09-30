أخذ الأموال وأغراضه وهرب.. شاهد يكشف ماذا فعل مالك قاعة زفاف الحمدانية

روى أحد الموجودين في العرس الدامي في العراق حقائق مما شاهد، حيث قال إنه كان مدعواً إلى الحفل مع 7 من أقاربه، وتمكن من إنقاذ 20 سيدة، إضافة لزوجته خلال اندلاع الحريق.

وأضاف "ستيفن" وهو من سكان عين كاوا بأربيل، أنه جاء إلى الحفلة بناء على دعوة من أهل العريس، موضحاً أنه ركض عندما بدأ الحريق إلى الخارج فشاهد طفلتين، حملهما وأخرجهما من القاعة ووضعهما في غرفة الإدارة لحمايتهما.

كما كشف أن صاحب القاعة أطفأ التيار الكهربائي عن كامل الصالة عند اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، مشددا على أنه حاول رفع قواطع الكهرباء، إلا أن المالك منعه وطرده من الغرفة.

كذلك أوضح أن المالك فكك نظام حفظ المعلومات الخاص بكاميرات المراقبة، وأخذ الأموال التي في الخزنة وكل أغراضه الشخصية وهرب من الشباك بعد أن حطم الزجاج بواسطة كرسي.

أخذ الأموال وأغراضه الشخصية وهرب من الشباك.. شاهد يكشف ماذا فعل مالك قاعة زفاف الحمدانية.