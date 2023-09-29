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بوتين: نظام المؤسسات المالية الحديثة يخدم مصالح "المليار الذهبي" فقط وقادة تلك الدول

29
SEPTEMBER
2023
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "العلاقات المصرفية الائتمانية الحديثة صممت كي تخدم مصالح الدول المتبنية نظرية "المليار الذهبي"، وبصورة أدق قادة بلدان "المليار الذهبي"، وقال في كلمته أمام المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية": " ان قادة بلدان "المليار الذهبي"، يقومون باستغلال جميع البلدان الأخرى في العالم تقريبا، كما أنهم يسيئون استغلال مواقعهم التكنولوجية والإعلامية والمالية"، بحسب زكالة "نوفوستي".
 
وأشار بوتين أيضا إلى أن "المؤسسات المالية الدولية منظّمة بطريقة تجعلها غير مربحة لأي أحد باستثناء "المليار الذهبي".
 
وأردف: "من جهتها، روسيا مستعدة لإقامة علاقات مع دول أمريكا اللاتينية على أساس الثنائية وفي إطار المؤسسات الدولية، كما تدعو موسكو إلى أن تكون دول هذه المنطقة، في وحدتها وتنوعها، قوية ومستقلة وناجحة".
  
ولفت الى ان "روسيا ستسهم في إقامة علاقات بين دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإجراء مقارنة في النهج المتّبع حول القضايا الحالية المتعلقة بالسياسة التجارية وتنظيم الرسوم الجمركية وتحفيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا".
 
ويستمر المؤتمر البرلماني الأول "روسيا - أميركا اللاتينية" حتى يوم الاثنين المقبل، ويشارك فيه ممثلون عن أكثر من نصف دول أمريكا اللاتينية.

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