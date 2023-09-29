شويغو: روسيا بصدد تطوير راجمات صاروخية من جيل جديد

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اطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على نماذج أسلحة صاروخية حديثة بدأ إنتاجها حالياً، لافتاً إلى أن روسيا بصدد تطوير راجمات صاروخية من جيل جديد.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع: إن الوزير شويغو استمع خلال زيارته اليوم لشركة أسلحة الصواريخ التكتيكية إلى تقرير قدمه مدير الشركة بوريس أونوسوف، الذي تحدث عن العمل على تحقيق مشروع راجمة الصواريخ المدولبة المزودة بالصواريخ الفائقة الدقة والبعيدة المدى.

وكانت وسائل الإعلام الروسية أفادت في وقت سابق بأن مجمع الصناعات الدفاعية الروسية بدأ العمل على تصنيع راجمة صواريخ جديدة من طراز سارما من عيار 300 ملم، وهي تتفوق على كل المنظومات من هذا النوع التي يستخدمها الجيش الروسي في الوقت الراهن كما أنها لا تقل دقة عن منظومة هيمارس الأمريكية وتتفوق عليها من حيث مدى العمل الذي سيكون أكبر بمقدار 10 إلى 30 كيلومتراً.