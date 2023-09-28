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هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟

28
SEPTEMBER
2023
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تم الكشف عن نجاة العروسين في حفل الزفاف العراقي، حيث أدى جحيم مرعب إلى مقتل أكثر من 100 من ضيوفهما، بعد هروبهما عبر باب المطبخ.

ويخضع العروسان حنين وريفان، اللذان كان يخشى أن يكونا قد لقيا حتفهما في الحريق، للعلاج في المستشفى، وقد تركا في حالة نفسية "خطيرة"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأغرقت المأساة، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 113 شخصًا وأصابت 150 آخرين، مدينة قرة قوش الشمالية، بالقرب من الموصل، في حالة من الحداد، حيث قامت العوائل المكلومة بدفن أحبائها وأقامت مراسم في مقبرة القيامة.

وقال الناجون إن مئات الأشخاص كانوا في حفل الزفاف الذي أعقب قداسًا في الكنيسة في وقت سابق. وبعد حوالي ساعة من بدء الحدث، أشعلت الألعاب النارية زخرفة السقف بينما رقص العروسان.

وأظهر مقطع فيديو العروسين وهما يرقصان ببطء قبل أن تستدير حنين، التي كانت ترتدي فستان زفاف أبيض كبير، في حالة رعب لترى ألسنة اللهب تتصاعد بسرعة على الجدران بينما تتساقط المواد المحترقة من السقف.

 
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