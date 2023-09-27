محققو الكونغرس يطلبون معلومات حول حسابات هانتر بايدن البنكية للمرة الأولى!

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أفادت قناة “سي أن أن” بأن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي أرسلت، للمرة الأولى، أمرا لتقديم معلومات حول الحسابات البنكية لنجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن.

وأكدت القناة التلفزيونية أن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها اللجنة طلبا إلى البنوك للحصول على معلومات حول حسابات بايدن جونيور بشكل مباشر.

وأرسلت اللجنة 6 إشعارات للبنوك حتى الآن للحصول على معلومات حول شركاء أعمال هانتر بايدن.

ووصف رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، الإشعارات بأنها “محددة للغاية”.

وقال المصدر إن اللجنة تخطط لإصدار مذكرات استدعاء لكل من هانتر بايدن نفسه وجيمس بايدن، الأخ الأصغر للرئيس، للحصول على سجلاتهما الشخصية والتجارية.