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قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، إن البيت الأبيض قد يشكل بيئة مرهقة للحيوانات الأليفة"، بعد أن عض كلب العائلة 11 من أفراد الخدمة السرية.

البيت الأبيض قد يشكل بيئة مرهقة للحيوانات الأليفة"سي إن إن": كلب بايدن يعض 11 من أفراد الخدمة الأمنية السرية في البيت الأبيض

وأعلن أنتوني غوليلمي، رئيس الاتصالات بالخدمة السرية، "كوماندور"، أن كلب الرئيس جو بايدن، عض ضابطا في الخدمة السرية الأمريكية يوم الاثنين في البيت الأبيض.

وشددت ألكسندر، على أن "آل بايدن مستمرون في إيجاد طرق لمساعدة كوماندور على التعامل مع الطبيعة التي قد لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان في البيت الأبيض".

قام الكلب كوماندور، وهو من فصيلة الراعي الألماني، بعض أو مهاجمة أفراد الخدمة السرية 10 مرات أخرى على الأقل بين أكتوبر 2022 ويناير من العام الجاري، نقل في إحداها ضابط إنفاذ قانون إلى المستشفى، وفق سجلات وزارة الأمن الداخلي.

كوماندور هو الكلب الثاني لبايدن الذي يتميز بسلوك عدواني، وتم إرسال الكلب الأول، وهو من نفس الفصيلة واسمه ميجور، الى أصدقاء في ولاية ديلاوير بعد عدة حوادث عض وهجوم.

وتلقى بايدن، كوماندور في ديسمبر 2021 كهدية من شقيقه جيمس، كما تمتلك العائلة أيضا القط ويلو.