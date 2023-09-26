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اعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور: عقب وصولي إلى العاصمة الأرمينية يريفان، كانت محطّتي الأولى زيارة النصب التذكاري للإبادة الجماعية للأرمن، كتحية لجميع الأرواح التي فُقدت، وللناجين، ولأُسرهم، وأصدقائهم، الذين ألهموني بتفانيهم وسعيهم الدؤوب وراء الحقيقة والعدالة لأحبائهم.

وعلى هامش زيارتي، عقدت اجتماعًا مثمرًا يوم أمس مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، حيث نقلت له رسالة من الرئيس جو بايدن مفادها أن الولايات المتحدة تقف بجانب أرمينيا وتدعم سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وديمقراطيتها.