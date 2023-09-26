بعد وفاة سجين...ناشطون يتهمون إيران بالإهمال وواشنطن تنفي أنه أميركي

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إتهمت مجموعة حقوقية الثلاثاء طهران بالإهمال بعد وفاة رجل ستيني كان معتقلًا بتهم فساد في السجن، فيما نفت واشنطن تقارير بأنه مواطن أميركي.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) نقلًا عن سلطات السجن بأن فرامرز جاويد زاد الذي كان معتقلًا منذ شهرين في سجن إيوين بتهمة القيام بصفقات عقارية غير قانونية، توفي في نهاية الأسبوع.



وقالت وكالة أنباء ناشطي حقوق الانسان (هرانا) التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة إن جاويد زاد كان يعاني من أمراض في القلب والسكري ونزيف في المعدة، مضيفة أن الرعاية الطبية غير الكافية وتأخير نقله إلى المستشفى تسببا في وفاته.