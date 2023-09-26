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قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي أعلنت كييف مقتله يظهر في فيديو لوزارة الدفاع

26
SEPTEMBER
2023
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ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.

والاثنين، أعلن الجيش الأوكراني أنه قتل "34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود" في ضربة صاروخية الجمعة على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وظهر سوكولوف في رابط الفيديو بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية ولا يذكر اسم المسؤول إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء.

وفي مقطع فيديو مدّته ثماني دقائق ووزعته الوزارة في وقت لاحق، ظهر سوكولوف على الشاشة مرات عدة من دون أن يتكلّم.

وقبل دقائق من نشر البيان، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين إن "لا معلومات لديه" حول وضع القائد وأحال الأسئلة إلى وزارة الدفاع.

والجمعة، لفتت روسيا إلى أن عسكريًا واحدًا فقط في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي ألحق أضرارًا كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود، بعدما تحدّثت في وقت سابق عن مقتل شخص واحد.

وعكس هذا الهجوم الصعوبات التي تواجهها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في صدّ الضربات المنتظمة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014 وتعتبرها قوات موسكو نقطة استراتيجية مهمة.

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