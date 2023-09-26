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واشنطن تنفي انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة

26
SEPTEMBER
2023
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قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إنه لم يتم الانتهاء بعد من برنامج الإعفاء من التأشيرة الإسرائيلي الأمريكي، وذلك ردا على إعلان الخارجية الإسرائيلية أن الاتفاق قد تم تنفيذه.
 
واشنطن تنفي انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرةهل يشمل دولا عربية؟.. إسرائيل تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية
وذكرت وزارة الأمن الداخلي أنه "لم يتم الانتهاء من برنامج الإعفاء من التأشيرة بعد"، معتبرة أن البيان الصادر عن الخارجية الإسرائيلية "سابق لأوانه".
 
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت مساء أمس الاثنين أنها تتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع قبولها في برنامج يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة من دون تأشيرة اعتبارا من نوفمبر.
 
وقال وزير الخارجية إيلي كوهين "انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد إنجازا دبلوماسيا وأخبارا جيدة لجميع المواطنين الإسرائيليين".
 
وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه لم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن قبول إسرائيل في البرنامج، متابعا: "سيتخذ وزير الأمن الداخلي قرارا في الأيام المقبلة بالتشاور مع وزير الخارجية".
 
وتعمل إسرائيل على قبولها في البرنامج منذ 18 شهرا، والموعد النهائي للقبول في البرنامج لعام 2023 هو 30 سبتمبر.
 
ويضم برنامج الإعفاء من التأشيرة الآن 40 دولة، وكانت كرواتيا أحدث الدول بانضمامها في عام 2021.
روسيا اليوم
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