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لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي تستدعي شهودا في قضية عزل بايدن

26
SEPTEMBER
2023
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أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، عن شهود في الجلسة الأولى للجنة هذا الأسبوع في تحقيقها بشأن عزل الرئيس جو بايدن.
 
وستركز الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس على الأسئلة الدستورية والقانونية التي يثيرها الجمهوريون بشأن الرئيس، وستتضمن شهادة من بروس دوبنسكي، وهو شاهد خبير في المحاسبة الجنائية، إيلين أوكونور، مساعد المدعي العام السابق في قسم الضرائب بوزارة العدل، وجوناثان تورلي، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن.
 
وقال رئيس الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، في بيان: "هذا الأسبوع، ستقدم لجنة الرقابة بمجلس النواب الأدلة التي تم الكشف عنها حتى الآن وتستمع إلى خبراء قانونيين وماليين حول الجرائم التي ربما ارتكبها آل بايدن عندما جلبوا الملايين على حساب المصالح الأمريكية.
 
وأعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، فتح تحقيق رسمي لمساءلة بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، مبينا أنه سيركز على "مزاعم إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد" من قبل بايدن، فيما يتعلق بالمعاملات التجارية لعائلته في الخارج.
 
ولا يبدو أن أيا من الشهود المقرر الإدلاء بشهادتهم لديه معرفة مباشرة بما زعمه الجمهوريون في مجلس النواب بشأن بايدن.
 
وقال كومر لشبكة CNN الأسبوع الماضي إنه يعتزم الاستعانة بخبير مالي للتحدث إلى السجلات المصرفية المتعلقة بالمعاملات التجارية لعائلة بايدن وخبير دستوري لمناقشة سبب تبرير إجراء تحقيق في قضية المساءلة.
 
وتستعد اللجنة أيضا لإصدار مذكرات الاستدعاء الأولى لنجل الرئيس هانتر بايدن وشقيقه جيمس بايدن.
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