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الأمطار تعود.. الطقس سيتبدّل بدءاً من هذا التاريخ!

26
SEPTEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. من المتوقع أن يتأثر الحوض الشرقي للبحر المتوسط بمنخفض جوي اعتبارا من يوم اﻷحد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و هطول أمطار، وحيث أنه من المبكر الحديث عن كميتها، إلا أن تركيزها سيكون يوم الاثنين 2 تشرين الاول على الارجح.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض لأشعة الشمس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة .

الخميس: صاف مع انخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل، وارتفاع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الشمال بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 14 الى 33 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، ومتوسط على المرتفعات بدءا من بعد الظهر بسبب تشكل الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

 

 

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,29

- ساعة غروب الشمس: 18,30

 

 

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