قتل تمساح في فلوريدا بعد العثور على جثة بين فكيه!

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قُتل تمساح أثناء سحبه من جدول مائي في ولاية فلوريدا الأميركية، بموازاة انتشال جثة امرأة تبلغ 41 عاماً من بين فكّيه، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقالت الشرطة إنها استجابت لبلاغ عن جثة شوهدت في جدول مائي في لارغو بولاية فلوريدا، وإن التمساح الذكر الذي يبلغ طوله 4 أمتار، “قُتل بطريقة غير وحشية” الجمعة.

وتعرفت الشرطة على الجثة السبت، لكنها أشارت إلى أن التحقيق مستمر لتحديد “ملابسات الوفاة وأسبابها”.

وقال الشاهد جاماركوس بولارد، لوسائل إعلام أميركية، إنّه رأى “تمساحاً كبيراً وجثة في الخور المائي، وركض إلى ثكنة مجاورة تابعة لفرق الإطفاء للإبلاغ عن ذلك”.

وقال الشاهد لقناة تلفزيونية محلية، تابعة لشبكة “ان بي سي نيوز”، الجمعة: “لقد ألقيت حجراً على التمساح، فقط لأرى ما إذا كان تمساحاً حقاً”. ولفت إلى أنّ الحيوان “كان قابضاً على الجثة، وبدا متمسكاً بالجزء السفلي من الصدر، ثم سحبها تحت الماء”.

وأشار بولارد إلى أنّ “التمساح قاوم بشدة محاولة السلطات لصدّه”. وأوضح أنّ العناصر “لفّوا حبلاً حول رقبته ووضعوه على بكرة شاحنة، و”قد كانوا يحاولون إسقاطه في الشاحنة، لكنه بدأ في سحبها إلى الماء”.

وأضاف: “لقد امسكوا بعصا طويلة، وأخرجوا الرأس من الماء، ثم أطلقوا النار عليه، وبمجرد أن لفوه بالكامل، قاموا بمده وقياس طوله”، ثم “أطلقوا النار عليه مرة أخرى”.

وتُعتبر التماسيح من الحيوانات الشائعة في جنوبي شرقي الولايات المتحدة، وخصوصاً في ولاية فلوريدا.