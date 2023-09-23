جريمة "مأساوية" تهز إحدى الدول العربية... رجل يقتل والدته وشقيقته وابنته وهنّ نائمات بطريقة "صادمة"!

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أقدم رجل سوري، يدعى خضر. ج، على ارتكاب جريمة مروّعة بحق والدته المسنة وشقيقته وابنته، الأسبوع الماضي في مدينة دير الزور، بحسب وزارة الداخلية السورية.



وفي التفاصيل، كشفت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن "شرطة ناحية العشارة في دير الزور قد تلقت معلومات عن جريمة قتل في أحد المنازل ضمن الناحية بتاريخ 2023/9/20. وتوجهت دوريات على الفور إلى المنزل المذكور".



وأضافت: "شوهدت جثّتان لامرأتين إحداهما طاعنة في السنّ، بالإضافة إلى جثة طفلة بعمر الأربع سنوات"، مشيرةً إلى أنه قد تبين بعد الكشف الطبّي أنّ "سبب الوفاة هو تعرّضهنّ لضربات على الرأس، ولم يعثر على أيّ آثار جرمية في المكان، وتبيّن أن الجثّتين عائدتان إلى أم وابنتها".



وتابعت: "من خلال التحرّي وجمع المعلومات، دارت الشبهات بابن المغدورة المدعو (خضر. ج) كونه مدمن على المخدّرات، وبعد البحث عنّه عثر عليه مختبئاً في أحد الأبنية المهجورة المجاورة للمنزل، وتمّ إلقاء القبض عليه".



وفي التحقيق مع المتهم، اعترف بإقدامه على قتل والدته وشقيقته بواسطة ضربهم بحجر على رأسيهما وهما نائمتان بسبب خلافات شخصية، كما أقدم على ضرب ابنته الصغيرة وقتلها للانتقام من زوجته المطلقة، وأنه كان ينوي الهروب خارج البلد، وفقاً للبيان.



كما أكّدت الوزارة أن "التحقيقات ما زالت مستمرة وسيتم تقديم المتهم للقضاء المختص لينال جزاءه العادل".