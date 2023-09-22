روسيا: ضربة صاروخية أوكرانية أصابت مقر أسطولنا في البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن أوكرانيا نفذت هجوماً صاروخياً شديداً على المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي، وأن جندياً فقد، بحسب "أسيوشيتد برس".

وأظهرت صور ومقاطع مصورة أعمدة كبيرة من الدخان فوق المبنى في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وقالت الوزارة في البداية إن أحد أفراد الخدمة قتل، ولكنها أصدرت بعد ذلك بيانا قالت فيه إنه مفقود.

وقال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، الذي عينته روسيا، إن أحدا لم يصبخارج المقر المحترق، ولم يقدم معلومات عن الضحايا الآخرين. وكافح عناصر الإطفاء لإخماد الحريق، وتم إرسال المزيد من فرق الطوارئ، في إشارة إلى أن الحريق ربما يكون هائلا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سكان سيفاستوبول قالوا إنهم سمعوا دوي انفجارات في السماء ورأوا دخانا.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن سيلا من سيارات الإسعاف وصل إلى مقر الأسطول، وتناثرت الشظايا على بعد مئات الأمتار حوله.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خمسة صواريخ ردا على الهجوم على سيفاستوبول.

ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا كان المقر قد أصيب بضربة مباشرة أم بحطام صاروخ تم اعتراضه.