محمد بن زايد: الإمارات والسعودية تعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة

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أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.

وعن مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع "فوكس نيوز"، قال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه في منصة "إكس": "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم. أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار".



لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم. أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار. الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.