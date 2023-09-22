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الخارجية الاميركية: غولدريتش التقى بيدرسن وتم بحث الجهود الجارية لتحقيق حل سياسي بقيادة السوريين

22
SEPTEMBER
2023
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على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية حاليًا في مدينة نيويورك، اجتمع نائب مساعد وزير الخارجية لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، حيث بحث الجانبان الجهود الجارية لتحقيق حل سياسي بقيادة السوريين بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254. وأثنى غولدريتش على أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها لحل الأزمة المستمرة في سوريا.

كما عُقِد لقاءٌ مثمرٌ بين إيثان غولدريتش وعددٍ من قادة المعارضة السورية لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لدورهم في البحث عن حل سياسي، وفقًا لما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254. وأكّد غولدريتش التزام الولايات المتحدة بدعم عملية سياسية تُلبّي مطالب الشعب السوري وتؤدي إلى نتيجة عادلة.

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