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برلمان الهند يختتم دورته الخاصة دون النظر في مسألة إعادة تسمية البلاد

22
SEPTEMBER
2023
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أفاد مجلس الولايات للبرلمان الهندي (راجيا سابها)، بأنه تم إنجاز الدورة الخاصة للمجلس التي بدأت في 18 سبتمبر، ولم يتم خلالها بحث مسألة تغيير إجراءات استخدام الاسم الرسمي للدولة.
 
وقالت سكرتارية المجلس في بيانها: "تم مساء أمس الجمعة إنجاز عمل دورة راجيا سابها. وتألفت هذه الدورة من أربع جلسات، بلغت مدتها الإجمالية حوالي 31 ساعة".
 
ووفقا للبيان، كانت الأحداث الرئيسية للدورة هي اعتماد مشروع قانون لحجز ثلث المقاعد في لوك سابها (مجلس الشعب بالبرلمان)، والمجالس التشريعية للولايات للنساء، بالإضافة إلى فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام النظام البرلماني في الهند المستقلة. وشملت هذه الفعاليات نقل أعضاء البرلمان إلى مبنى البرلمان الجديد في نيودلهي. كما اختتم راجيا سابها أعماله مساء الجمعة.
 
وهكذا أنهى البرلمان عمله قبل الموعد المحدد، وكان من المفترض أن تعقد جلساته حتى 22 سبتمبر ضمنا. اجتذبت الدورة الخاصة اهتماما إعلاميا متزايدا، بسبب التكهنات بأنها قد تنظر في تغيير استخدام الأسماء الرسمية للبلاد.
 
ووفقا للدستور، يوجد للجمهورية تسميتان متكافئتان- "الهند" و"بهارات". يتم استخدام الأول تقليديا باللغة الإنجليزية وللجمهور الدولي، والثاني باللغة الهندية وللاستخدام المحلي.
 
وكانت رئيسة البلاد دروبادي مورمو، قد استخدمت مصطلح "رئيس بهارات" بدلا من "رئيس الهند" لأول مرة في الدعوات المكتوبة باللغة الإنجليزية لحضور حفل عشاء قمة مجموعة العشرين.
 
وفي وقت لاحق، أفادت بعض وسائل الإعلام الهندية، نقلا عن مصادر، بأن الحكومة الهندية قد تقترح تغيير الاسم الإنجليزي للبلاد رسميا إلى "بهارات" وعرض هذه القضية على جلسة خاصة للبرلمان، المقررة في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر.
روسيا اليوم
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