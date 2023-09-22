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غازات بركانية تجبر الفلبين على إغلاق المدارس ومطالبة السكان بالبقاء في المنزل

22
SEPTEMBER
2023
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نفث بركان صغير لكنه مضطرب قرب العاصمة الفلبينية مانيلا كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني، اليوم الجمعة، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في خمس مدن وعشرات البلدات وحث السكان على البقاء في منازلهم.
 
وقال المعهد الحكومي للبراكين والزلازل إنه رصد نشاطا في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، ما أدى إلى انبعاث غازات بركانية.
 
وظل التحذير عند المستوى الأول على مقياس من خمسة مستويات، مما يعني "زيادة طفيفة في الزلازل والنشاط الدخاني أو الغازي للبركان".
 
ويقع البركان تال في بحيرة ذات مناظر خلابة في إقليم باتانجاس بالقرب من مانيلا، ويبلغ ارتفاعه 311 مترا وهو من بين أكثر البراكين نشاطا من بين 24 بركانا في الفلبين.
 
وعلقت السلطات الدراسة الجامعية في عشرات البلدات والمدن بأقاليم مختلفة فضلا عن خمس مدن في منطقة العاصمة.
 
وطلبت هيئة الطيران اليوم الجمعة من الطيارين تجنب التحليق بالقرب من فوهة البركان.
 
وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.
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