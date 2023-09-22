أردوغان: لا أتفق مع النهج السلبي للآخرين تجاه بوتين

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نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إنه لا يتفق مع النهج السلبي الذي يظهره زعماء آخرون تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر أردوغان أنه لا يمكن تجاهل روسيا وكرر أنه يأمل في التوصل إلى حل لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

ونُقل عن أردوغان قوله "يسلك الرؤساء ورؤساء الوزراء على حد سواء نهجا سلبيا تجاه بوتين. بالطبع لا نتخذ هذا الموقف ولا نعكسه. ولا أجد أيضا هذه النُهُج صحيحة لأن روسيا ليست دولة عادية".

وأضاف "سواء بمساحتها أو بموقعها في العالم، تحتل روسيا مكانة واضحة. ومن حيث إنتاج الحبوب، فروسيا واحدة من دول قليلة في العالم الآن. لا يمكنكم تجاهل دولة كهذه".