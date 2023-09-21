"بعد عبور آلاف المهاجرين قادمين من المكسيك"...مدينة أميركية تعلن حالة الطوارئ!

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أعلن عمدة مدينة إيجل باس بولاية تكساس الأميركية، حالة الطوارئ، بعد عبور آلاف المهاجرين قادمين من المكسيك، واحتشدوا على ضفاف نهر ريو غراندي وتحت جسر دولي.

وأعلن عمدة المدينة، رولاندو ساليناس جونيور، حالة الطوارئ، سعيا للحصول على دعم إضافي للاستجابة لتدفق المهاجرين الذي وصل عددهم إلى 2500 يوم أمس الأربعاء، مما أدى إلى اجتياح المدينة التي يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة والتي كانت نقطة محورية في الجهود التي تبذلها ولاية تكساس لردع المعابر غير القانونية.

وكان الوافدون، ومن بينهم عدد كبير من الأشخاص من فنزويلا، جزءا من زيادة كبيرة في عمليات العبور الأخيرة على طول الحدود الجنوبية.

ووصل عدد الوافدين إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أشهر، مما فرض ضرائب على الحكومات المحلية في كاليفورنيا وأريزونا وتكساس، حيث أطلق عملاء حرس الحدود سراح أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء مباشرة إلى المجتمعات الحدودية.

وقال المسؤولون إن هذا هو الحال في إيجل باس، حيث جاهدت الجهة الوحيدة التي توفر المأوى في المدينة لاستيعاب الوصول المفاجئ للعديد من الأشخاص. وتم إطلاق سراح العديد منهم في شوارع المدينة.

وفي مدينة إل باسو، التي تشهد وصول حوالي 1200 شخص يوميا، يسعى المسؤولون جاهدين لوضع المهاجرين في ملاجئ وفي فنادق محلية أيضا.

وألقى حاكم الولاية غريغ أبوت باللوم على الحكومة الفيدرالية في وصول مجموعات كبيرة إلى إيجل باس.

وكتب في منشور عبر منصة X: “لقد أعلنت رسميا غزوا على حدودنا بسبب سياسات بايدن. لقد نشرنا الحرس الوطني في تكساس.. نحن نبني جدارا حدوديا وأسلاكا شائكة وحواجز بحرية. نحن نصد المهاجرين”.