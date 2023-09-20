"زلزال أقوى قادم".. توقع جديد مرعب من العالم الهولندي

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يواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إثارة الكثير من الجدل والرعب في آن واحد بسبب توقعاته حول نشاط الزلازل في المنطقة التي كان آخرها اليوم في مصر.

ففي تغريدة جديدة نشرها عبر صفحته على "إكس"، اليوم الأربعاء، مرفقة بخريطة كتب عليها "كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم".

كما أضاف "لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة"، مشيرا إلى أنه لربما لن يكون الأمر سيئا للغاية.