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الاحتجاجات تلاحق نتنياهو في الولايات المتحدة

20
SEPTEMBER
2023
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من المقرر أن يحتشد المتظاهرون المعارضون للإصلاح القضائي في إسرائيل أمام فندق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، وتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء المدينة.
 
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن النشطاء المغتربون وأعضاء الجالية اليهودية في نيويورك سينظمون أول مظاهرة لهم في أمام فندق نتنياهو في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن فجر الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، مع وصول رئيس الوزراء إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد زيارة إلى كاليفورنيا.
 
ومن المقرر أن يتم تنظيم احتجاج آخر في الفندق في وقت لاحق من الصباح، حيث من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى الأمم المتحدة، يليه تجمع أكبر في تايمز سكوير عند الظهر.
 
هذا وسيتم تنظيم احتجاج رابع في متحف متروبوليتان للفنون في المساء، حيث سيحضر نتنياهو حدثا في المركز الثقافي.
 
وسيتم تنظيم مسيرات في جميع أنحاء المدينة طوال الأسبوع حتى يوم السبت، بما في ذلك الأحداث التي ستجري خلال لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وخطاب رئيس الوزراء في الأمم المتحدة.
 
ولا تزال فعاليات الناشطين الأخرى طي الكتمان، حيث وعد المنظمون بـ "مفاجآت في جميع أنحاء المدينة".
 
ويعمل المتظاهرون المغتربون مع حركة الاحتجاج في إسرائيل، ويعتزمون استكمال المسيرات الحاشدة المستمرة في إسرائيل التي جرت منذ أن أعلن الائتلاف الحاكم عن حزمة الإصلاح القضائي المثيرة للانقسام في بداية العام.
 
يتم تنظيم أحداث الاحتجاج الرئيسية في نيويورك من قبل مجموعة الناشطين المغتربين UnXeptable، التي تنظم مسيرات وفعاليات أخرى في عشرات المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودول أخرى. 
روسيا اليوم
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