living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"فاينانشال تايمز": التحقيق مع 1600 شرطي بتهمة استعمال العنف في لندن

20
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تجري شرطة لندن الكبرى تحقيقا داخليا مع 1600 شرطي وموظف في صفوفها، بتهمة ممارسة العنف ضد النساء بعد شكاوى متكررة ضدهم.
 
والغرض من التحقيق الداخلي الواسع، بحسب الصحيفة، هو "تحديد المسؤولين عن الأعمال أو الجرائم غير القانونية وفصلهم من قوام القوات، لاستعادة الثقة في ضباط شرطة العاصمة بعد سلسلة من التحقيقات".
 
وقال نائب مساعد مفوض سكوتلاند يارد ستيوارت كوندي إن "التحقيق يهدف إلى تحديد "الخطر الذي يشكله المشتبه بهم على العامة والزملاء".
 
وقال إنه على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تم فصل 100 ضابط شرطة بسبب سوء السلوك الجسيم.
 
وكان الدافع وراء أكبر محاكمة من هذا النوع هو قضية ضابط الشرطة السابق واين كوزينز، الذي حكم عليه في عام 2021 بالسجن مدى الحياة بتهمة اختطاف واغتصاب وقتل امرأة بريطانية تبلغ من العمر 33 عاما، سارة إيفرارد. ويخدم معه في نفس الوحدة ديفيد كاريك، الذي حكم عليه بالسجن 36 مدى الحياة لاغتصابه عدة نساء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   