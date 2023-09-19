تقرير صادم يكشف أعداد أطفال ماتوا بمخيمات اللاجئين بالسودان

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توفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو حسبما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

ووفق مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين آلن مينا، فإن عشرات الآلاف الآخرين من الأطفال بمخيمات للاجئين في السودان قد يموتون بحلول نهاية السنة.

وأضاف مينا: “أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر. ويعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد”.

الأطفال الأكثر تضررا من الحرب في السودان

• يعد الأطفال الفئة الأكثر تضررا من الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، فراح الآلاف منهم ضحية للقتل والتشريد والجوع.

• تشير منظمة يونيسف إلى أنها نقلت 2500 انتهاك صارخ لحقوق الطفل.

• نزوح 1.9 مليون طفل داخل السودان.

• أجبر 1.7 مليون طفل على ترك منازلهم وهم يتنقلون الآن داخل البلاد وعبر حدودها.