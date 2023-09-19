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أعلنت أذربيجان، الثلاثاء، إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" تستهدف القوات الأرمينية في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه، وذلك بعد ساعات من مقتل 6 مواطنين أذريين في انفجار لغمين بحادثين منفصلين، وتبددت مع ذلك الآمال بحصول تهدئة.
بيان أذربيجان
- أصدرت وزارة الدفاع في أذربيجان بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني أكدت فيه إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" داخل ناغورني كاراباخ.
- أكدت الوزارة أن العملية لن تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
- شددت على أن العملية تستهدف فقط الأهداف العسكرية المشروعة، حيث يتم تعطيلها عبر الأسلحة العالية الدقة المتوفرة لدى جيش أذربيجان.
- أبلغت قيادة قوات السلام الروسية وإدارة مركز الرصد بالإجراءات المتخذة في الإقليم.
- أعلنت في وقت لاحق تعطيل مواقع تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية ونقاط إطلاق النار والمنشآت العسكرية باستخدام أسلحة عالية الدقة.
- أذربيجان طالبت بالانسحاب "الكامل" للقوات الأرمينية من الإقليم.
فيديو 1: https://twitter.com/robananyan/status/1704075007704367464
فيديو 2: https://twitter.com/michaelh992/status/1704069561799131199