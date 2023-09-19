بيان أذربيجان

  • أصدرت وزارة الدفاع في أذربيجان بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني أكدت فيه إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" داخل ناغورني كاراباخ.
  • أكدت الوزارة أن العملية لن تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
  • شددت على أن العملية تستهدف فقط الأهداف العسكرية المشروعة، حيث يتم تعطيلها عبر الأسلحة العالية الدقة المتوفرة لدى جيش أذربيجان.
  • أبلغت قيادة قوات السلام الروسية وإدارة مركز الرصد بالإجراءات المتخذة في الإقليم.
  • أعلنت في وقت لاحق تعطيل مواقع تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية ونقاط إطلاق النار والمنشآت العسكرية باستخدام أسلحة عالية الدقة.
  • أذربيجان طالبت بالانسحاب "الكامل" للقوات الأرمينية من الإقليم.

 

 

فيديو 1: https://twitter.com/robananyan/status/1704075007704367464

فيديو 2: https://twitter.com/michaelh992/status/1704069561799131199