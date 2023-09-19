العثور على حطام المقاتلة الأمريكية "إف-35" المفقودة

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أعلنت قاعدة تشارلستون العسكرية الأمريكية أن قوات المشاة عثرت على حطام الطائرة المقاتلة "إف-35" وأجزاء منها قبالة طريق إنديانتاون بمقاطعة فلورنس ويتم إغلاق الطرق بمقاطعة ويليامزبرغ.

العثور على حطام المقاتلة الأمريكية "بعد سقوط طائرة إف-35".. الجيش الأمريكي يمنع تحليق الطائرات الأمريكية حول العالم

ونقلت قناة ABC15، عن المواطنين في المنطقة أنهم سمعوا صوت طائرة تحلق على ارتفاع منخفض، أعقبه ضجيج عال في المنطقة ليلة الأحد.

وقال راندولف وايت الذي يعيش على بعد أميال قليلة من طريق إنديانتاون: "سمعت صوت طائرة قادمة. يبدو أنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض نسبيا. ثم سمعت صوت انفجار. لقد أهملت الأمر وقلت ربما يكون دويا صوتيا ناجما عن اختراق حاجز الصوت".

وأضاف وايت أنه دائما ما يسمع صوت طائرات عسكرية تحلق فوق منزله، لكن ليلة الأحد كانت مختلفة قليلا.

ويقع المكان الذي تم العثور فيه على الحطام والأجزاء على بعد حوالي ساعتين أو 80 ميلا شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة.

ووفقا لبيان قاعدة تشارلستون المشتركة يوم الأحد، تم نقل طيار المقاتلة إلى مركز طبي محلي وحالته مستقرة، بعد أن قفز بنفسه من الطائرة.

وأكد متحدث باسم القاعدة العسكرية، أن الطائرة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تم تحويلها إلى وضع الطيار الآلي قبل أن يخرج الطيار منها.

والطائرة من سرب تدريب الهجوم البحري المقاتل (VMFAT) 501 مع جناح الطائرات البحرية الثاني. وكانت تتمركز في قاعدة "بوفورت" الجوية لقوات مشاة البحرية.

وقالت قاعدة تشارلستون المشتركة في بيان، إنها استخدمت القوات الأرضية والجوية في عمليات البحث عن المقاتلة.

وإنهم ينسقون عمليات البحث مع المحطة الجوية لقوات مشاة البحرية "بوفورت"، وجناح الطائرات البحرية الثاني من مشاة البحرية "Cherry Point"، والمنطقة البحرية الجنوبية الشرقية، وإدارة الطيران الفيدرالية، والدوريات الجوية المدنية، بالإضافة إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية والمقاطعية والولاية عبر جنوب كارولينا.

ويواصل المسؤولون الإشارة إلى الحادث على أنه "حادث مؤسف" ولم يتحدثوا عن تفاصيل حول سبب خروج الطيار من الطائرة، وقال جناح الطائرات البحرية الثاني إن الحادث قيد التحقيق ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية من أجل "الحفاظ على نزاهة عملية التحقيق".

وقال المسؤولون: "لدى وزارة البحرية عملية محددة جيدا هي التحقيق في حوادث الطائرات".

وطلب مسؤولو مكتب عمدة مقاطعة تشارلستون يوم الاثنين من السكان عدم لمس أو تحريك أي قطعة من حطام الطائرة قد يجدونها. وعليهم بدلا من ذلك، الاتصال بهم.

إن ظروف سقوط الطائرة المقاتلة المفقودة تركت الناس في حيرة من أمرهم. فليلة الأحد، توجهت النائبة عن ولاية كارولينا الجنوبية، نانسي ميس، إلى منصة "إكس" لتطرح الأسئلة، فكتبت: "لا يعرف أحد ما إذا كانت طائرة "إف 35" موجودة في الأجواء أو تحت الماء".

وفي السياق ذاته، أصدر قائد مشاة البحرية الأمريكية إريك سميث، قرارا بوقف العمل لمدة يومين هذا الأسبوع لجميع وحدات الطيران داخل وخارج الولايات المتحدة، عقب سقوط مقاتلة "إف-35" في كارولينا الجنوبية.

وفتح فقدان هذه الطائرة الباب أمام الكثير من السخرية والتندّر على الإنترنت بسبب مزاياها في التخفي، وهذه المقاتلة المنتمية إلى الجيل الخامس مزودة بتقنيات لتفادي رصدها بالرادار.