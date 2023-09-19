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بايدن يهاتف ملك المغرب.. ويعرض تقديم المساعدة

19
SEPTEMBER
2023
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أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الإثنين، مكالمة مع ملك المغرب، محمد السادس، أعرب فيها عن تعازيه في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة قرابة 3 آلاف مغربي، عارضا تقديم المساعدة.
 
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن بايدن أعرب "للعاهل المغربي عن تعازيه الشخصية وتعازي الشعب والحكومة الأميركيين، وذلك في أعقاب الزلزال المؤلم الذي ضرب عددا من أقاليم المغرب".
 
وأشاد الرئيس بايدن "بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية الكبرى وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية".
 
كما أعرب الرئيس الأميركي عن استعداد بلاده "لتقديم المساعدة والدعم للمغرب بناء على احتياجات محددة من طرف السلطات المغربية، كما هي مدرجة في إطار مخطط العمل متعدد الجوانب الذي اعتمدته المملكة لمواجهة هذه المأساة".
 
بيان بعد ساعات من وقوع الزلزال
 
كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أصدر بعد ساعات من وقوع زلزال المغرب، بيانا عبّر فيه عن حزنه العميق للأرواح التي أزهقت والخسائر التي وقعت إثر الكارثة.
 
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي على الإنترنت إن "أفكارنا وصلواتنا مع أولئك المتضررين من هذه المحنة الفظيعة".
 
وشدد على أن إدارته مع اتصال مع المسؤولين المغاربة.
 
زلزال المغرب بالأرقام 
 
بلغ عدد قتلى الزلزال 2946.
 
عدد الجرحى بلغ 6125.
 
تقول السلطات إن زهاء 50 ألف مسكن انهارت جزئيا أو كليا إثر الزلزال المدمر.
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