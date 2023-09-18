المتحدث باسم الحكومة الكونغولية ينفي شائعات حول انقلاب في البلاد

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نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة جمهورية الكونغو وزير الاتصالات والإعلام، تييري ليزن مونغالا، شائعات عن وقوع انقلاب في البلاد، وأكد أن كل شيء هادئ في الجمهورية.

المتحدث باسم الحكومة الكونغولية ينفي شائعات حول انقلاب في البلادالكونغو.. اعتقال ضابطين قادا حملة قمع ضد احتجاجات أسفرت عن مقتل 43 شخصا

وكتب على حسابه في موقع "إكس": "لقد ظهرت معلومات لا تصدق حول بعض الأحداث الخطيرة التي تجري في [العاصمة الكونغولية] برازافيل. وإن الحكومة تنفي هذه الأخبار الكاذبة جملة وتفصيلا. ونؤكد للرأي العام الهدوء السائد وندعو السكان إلى ممارسة أعمالهم بهدوء".

وكانت ظهرت، في وقت سابق، شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي حول حدوث انقلاب في جمهورية الكونغو، وذكرت صحيفة "ليز نيوز" الفرنسية أن الجيش سيطر في أثناء وجود الرئيس الكونغولي في نيويورك، على منشآت رئيسية في العاصمة برازافيل.

وتشهد القارة السمراء في الفترة الأخيرة، مجموعة انقلابات عسكرية في عدد من الدول، كان أخرها في النيجر، حيث أعلن عسكريون في جيش النيجر يوم 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.