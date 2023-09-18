عمدة نيويورك: أزمة المهاجرين ستضر بسكان المدينة

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حذر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز من أن كلفة أزمة المهاجرين المستمرة ستضر بسكان المدينة من ذوي الدخل المحدود، حيث تضطر المدينة لمعالجة هذه الكارثة دون مساعدة فيدرالية.

ووجه آدامز هذا التحذير بعد حوالي أسبوع من قوله إن جميع وكالات مدينة نيويورك قد تضطر إلى خفض ما يصل إلى 15٪ من ميزانياتها بحلول فصل الربيع لتغطية النفقات المرتبطة بالأزمة.

وكشف في مقابلة جديدة أن المدينة أنفقت بالفعل ملياري دولار، ومن المتوقع أن تنفق 5 مليارات دولار لرعاية وإيواء طالبي اللجوء الذين يتدفقون نحو المدينة، مشيرا إلى أن "هذه الأموال ستأتي من مكان ما... إذا لم نتلق مساعدة من الحكومة الفيدرالية ومساعدة إضافية من حكومة الولاية، فسوف تأتي هذه الأموال من مكان ما، وذلك سوف يؤذي سكان نيويورك ذوي الدخل المنخفض".

ووصف نيويورك بأنها "مدينة المهاجرين"، لكنه قال إنه لا أحد يربح من الوضع الحالي.

وقد أبلغ آدامز بالفعل جميع وكالات المدينة أنهم سيحتاجون إلى خفض ميزانيتهم بنسبة 5٪ بحلول نوفمبر، وهو ما يصل إلى عدة مليارات من الدولارات من الجزء الممول من المدينة من خطته للإنفاق البالغة 107 مليارات دولار.

يمكن أن يتبع ذلك تخفيضات إضافية بنسبة 5٪ في كل من يناير وأبريل إذا لم تتلق المدينة مساعدة مالية كافية من الحكومة الفيدرالية أو مشرعي الولاية بحلول أوائل العام المقبل.