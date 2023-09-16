تقرير عبري: وزير الخارجية الإسرائيلي سيجتمع مع نظيره المصري في نيويورك

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ذكرت القناة الإسرائيلية 13 بأن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين سيجتمع مع نظيره المصري سامح شكري، الأسبوع المقبل. بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت القناة أن كوهين سينضم الى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارته الى نيويورك، حيث سيلقي الأخير خلالها كلمة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأشار الإعلام العبري إلى أن ايلي كوهين سيجتمع مع سامح شكري في مقر الأمم المتحدة، في إطار الجهود المبذولة لتهدئة التوتر الأمني، بوساطة مصرية.

هذا وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو سيسافر جوا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة مساء الأحد، مباشرة بعد نهاية رأس السنة اليهودية في إسرائيل، لافتا إلى أن رحلته إلى الولايات المتحدة ستكون بمثابة زيارة رسمية.