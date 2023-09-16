ماذا دار بين محمد بن سلمان وبايدن في قمة الـ20؟.. هذه إجابة مستشار الأمن القومي الأمريكي

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رد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان على السؤال خلال الملخص الإعلامي اليومي للبيت الأبيض، قائلا: "أجرى الرئيس تبادلا قصيرا (للحديث) مع ولي العهد. لم يكن لديه اجتماع رسمي، ولم اخض بتفاصيل حول هذا الشأن (النفط) أو مواضيع أخرى.."

وتابع قائلا: "ما ركز (بايدن) عليه حقًا في ذلك الاجتماع هو الإعلان عن هذا الممر الاقتصادي".

وأضاف: "لكن، بالطبع، نحن على اتصال منتظم على المستويات العليا مع المملكة العربية السعودية بشأن ضمان إمدادات مستقرة وبأسعار معقولة من الطاقة للأسواق العالمية. وسنواصل هذه المحادثة في الأيام المقبل