جثث الليبيين تطفو فوق شاطئها!

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منعت السلطات الليبية، الجمعة، المدنيين من دخول المدينة التي اجتاحتها الفيضانات حتى تتمكن الفرق من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11300 قتيل. ولم تنته المشاهد الصعبة عند هذا الحد، حيث رأى المراسل سيارات وكأنها عجين معجون، واصفا ما رآه بأنه الأصعب طيلة مسيرة حياته المهنية والشخصية. وأضاف أن الكارثة حولت شاطئ درنة الذي كان واحدا من أهم وأجمل شواطئ المنطقة إلى شاطئ تملؤه الجثث. “كأنها نهاية العالم”.. موفد العربية يرصد تداعيات فيضانات درنة كذلك تابع، أن مستنقعات هائلة خلفتها الفيضانات قد طافت في الشوارع، وكأنها حقول أرز في بلد آسيوي. وشرح أن المنطقة أشبه بمنطقة حلّ بها انفجار هائل قسم شرقها عن غربها، حيث سحب المياه أبنية إلى عمق البحر. كما طفت جثث الضحايا فوق الأمواج، وبدل من كان يحلم بركوبها وصولاً إلى أوروبا، أعادته إلى شاطئ درنة جثة هامدة.





